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جدول-تسارع الإقراض المصرفي بالكويت في ديسمبر

Sun Feb 21, 2016 10:47am GMT
 
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21 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي
اليوم الأحد عودة نمو المعروض النقدي (ن2) إلى الصعود على أساس
سنوي في ديسمبر كانون الأول بعد تراجعه 0.8 بالمئة في نوفمبر تشرين
الثاني وكان هذا أول انخفاض له منذ 2008 على الأقل.
    وتسارع نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص إلى 7.6 بالمئة من
5.7 بالمئة.
    
 المعروض النقدي (%)        ديسمبر 2015    نوفمبر 2015    ديسمبر
2014
 التغير السنوي (ن1)          -3.8          -8.2           6.9
 التغير السنوي (ن2)           1.2          -0.8           3.4
 التغير السنوي (ن2-ن1)       3.2           2.3           2.0
 مطالبات البنوك على
 القطاع الخاص               7.6           5.7           5.0
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار           7.800       8.006       8.597 التغير
السنوي (%)           -9.3       -11.0       4.1
    
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.
أرقام المعروض النقدي قبل عام معدلة.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 