حصري-شركات التكرير الهندية توحد الصف لتحسين صفقات نفط أوبك

نيودلهي 24 فبراير شباط (رويترز) - للمرة الأولى تتفاوض شركات التكرير الوطنية الهندية بشكل مشترك على صفقات شراء النفط مع المنتجين من دول أوبك حيث يستغل ثالث أكبر مستهلك للخام في العالم فرصة انخفاض الأسعار لانتزاع شروط أفضل في سوق متخمة بالمعروض.

وفي علامة على انتقال ميزان القوة من باعة النفط إلى مشتريه تعكف الهند على مراجعة سياسة الاستيراد في وقت يزداد فيه تركيز أعضاء أوبك على حماية الحصة السوقية بدرجة أكبر من تعزيز الأسعار التي هوت نحو 70 بالمئة في العشرين شهرا الأخيرة.

وقال مسؤولون بالقطاع والحكومة في الهند مطلعون على المحادثات إن المنتجين لا يبدون ما يوحي حتى الآن باستعدادهم لمنح تخفيضات على أسعار البيع الرسمية لكنهم ناقشوا تنازلات في شروط الائتمان والشحن بما يخفض التكالف.

وفي الشهرين الأخيرين زار مسؤولون من مؤسسة النفط الهندية وبهارات بتروليوم وهندوستان بتروليوم ومنجالور للتكرير والبتروكيماويات أبوظبي والكويت والسعودية للتفاوض على صفقات السنة القادمة التي تبدأ في ابريل نيسان.

وتسيطر شركات التكرير الأربع معا على نحو 60 بالمئة من طاقة التكرير الهندية البالغة 4.6 مليون برميل يوميا.

وقال اتش. كومار العضو المنتدب لشركة منجالور لرويترز "المفاوضات المشتركة تزيد قدرتك على المساومة. عندما تتفاوض بشكل مشترك فإنه حتى العميل الذي يشتري كميات ضئيلة يحصل على المزايا (نفسها) التي يحصل عليها مشترو الكميات الضخمة."

سياسة "يجب أن تتطور"