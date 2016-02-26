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كيبكو الكويتية تبدأ جولة ترويج لسندات في 1 مارس

Fri Feb 26, 2016 10:11am GMT
 
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دبي 26 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار اليوم الجمعة أن شركة مشاريع الكويت (كيبكو) أكبر شركة استثمار كويتية ستلتقي بمستثمري أدوات الدخل الثابت يوم الثلاثاء استعدادا لطرح سندات دولارية محتمل.

وقالت الوثيقة إن اختيار الشركة الحاصلة على تصنيف ائتماني في درجة الاستثمار يبلغ ‭Baa3/BBB-‬ قد وقع على بي.ان.بي باريبا وسيتي واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان لترتيب الجولة الترويجية التي قد يتبعها بيع سندات دولارية بناء على أوضاع السوق.

ويعقد الاجتماع الأول في سنغافورة والتالي في هونج كونج يوم الأربعاء. تنتقل الجولة الترويجية بعدها إلى لندن يوم الخميس والجمعة ثم تختتم في فراننكفورت ذلك اليوم. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 