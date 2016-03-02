إعادة-وزير النفط الكويتي: سنحدد موقفنا من اجتماع مارس بناء على الدعوة والأجندة

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من أحمد حجاجي

الكويت 2 مارس آذار (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح إن بلاده ستحدد موقفها من حضور الاجتماع المقرر عقده لمنتجي النفط من داخل أوبك وخارجها بناء على الدعوة التي سيتم توجيهها بشأن الاجتماع وكذلك جدول أعماله.

وأكد الوزير لرويترز ضرورة أن يتم الاتفاق أولا بين جميع الجهات على الإجراءات بشأن انتاج النفط حتى تكون مناسبة.

وقال الوزير "لازم نتفق على الإتفاق أولا.. ما هو. وإذا لم يكن هناك اتفاق على الاجراء من كل الجهات لن يكون مناسبا ان يتم اتخاذ إجراء أحادي."

وكان الوزير يرد على سؤال بشأن مطالبة إيران بمعاملة خاصة بشأن اتفاق محتمل بين كبار منتجي النفط على تجميد الانتاج عند مستويات يناير كانون الثاني الماضي.