الكويت توقع عقد مبنى مطار جديد بقيمة 1.3 مليار دينار مع ليماك التركية والخرافي ناشيونال

من أحمد حجاجي

الكويت 30 مايو أيار (رويترز) - وقع وزير الأشغال الكويتي علي العمير اليوم الاثنين عقد مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت مع شركة ليماك التركية ووكيلها الخرافي ناشيونال بكلفة إجمالية قدرها 1.3 مليار دينار.

وقال العمير في مؤتمر صحفي عقب توقيع العقد إن مدة تنفيذ المشروع تبلغ ست سنوات وإن المبنى الجديد سيرفع قدرة مطار الكويت الدولي لاستقبال الركاب إلى 25 مليون راكب سنويا.

وتبلغ طاقة استيعاب المطار حاليا نحو خمسة ملايين راكب سنويا ولكنه يستوعب إجباريا نحو ضعف هذا الرقم.

وقال الوزير إن هذا المشروع "من أكبر المشاريع الحكومية في خطة الحالية."

وأضاف "المشروع تأخر كثيرا لكن وصلنا للعتبة الأولى منه."

وأوضح الوزير أن الكويت تعتزم بناء "مطار مساند" للمطار الحالي يستغرق تنفيذه عاما ونصف العام وتبلغ كلفته نحو 55 مليون دينار ليساعد المطار الحالي ويرفع طاقته الاستيعابية إلى نحو 10 ملايين راكب سنويا وذلك لحين انتهاء مشروع مبنى الركاب الجديد.