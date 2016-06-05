عزوف خليجي عن العقارات البريطانية قبل استفتاء الاتحاد الأوروبي

من سيلفيا وستال وباميلا بارباليا

دبي/لندن 5 يونيو حزيران (رويترز) - يعد مستثمرو دول الخليج العربية من أكبر مشتري العقارات البريطانية لكن مصادر من رجال القانون والاستثمار يقولون إنهم يحجمون عن عقد صفقات جديدة بسبب الخوف من انهيار أسعار العقارات إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كان المستثمرون السياديون ومستثمرو القطاع الخاص من قطر والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة يكثرون من شراء الأصول البريطانية في العشر سنوات الأخيرة وقد اقتنصوا عقارات بمليارات الدولارات معظمها في لندن.

وقال محام في لندن يعمل مع بعض أضخم الصناديق الخليجية "تخشى صناديق الثروة السيادية من أن يضرب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمعوله في السوق العقارية بلندن." ورفض نشر اسمه نظرا للطبيعة الحساسة لعمله.

وقال "سيتدهور الوضع أكثر إذا كان التصويت بالانسحاب."

وبحسب شركة السمسرة العقارية نايت فرانك تراجعت قيمة العقارات السكنية بالمناطق الراقية التي يفضلها المستثمرون الخليجيون - مثل تشيلسي وساوث كنسنجتون ونايتسبريدج - بين 3.5 و7.5 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار.

وللشركات العائلية الخليجية ومستثمرو القطاع الخاص من المنطقة نشاط كثيف في عقارات لندن.

وقال أميت سيث مدير المشاريع العقارية العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في تشسترتونز وهي شركة سمسرة عقارية تركز على لندن إن المستثمرين من الإمارات العربية المتحدة شاركوا بأكثر من 20 بالمئة من صفقات شراء العقارات لتأجيرها في بريطانيا عام 2015.