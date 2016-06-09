مصادر: الكويت ترفع سعر نفط يوليو لآسيا وتخفض السعر لأوروبا

لندن 9 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مصادر تجارية اليوم الخميس إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لشحنات يوليو تموز من الخام المتجهة إلى آسيا عند 1.50 دولار للبرميل دون متوسط خامي سلطنة عمان ودبي أي بزيادة 30 سنتا للبرميل عن يونيو حزيران.

وهذا أعلى سعر بيع للمشترين الآسيويين منذ سبتمبر أيلول من العام الماضي.

وخفض البلد العضو في أوبك سعر البيع الرسمي لشحنات يوليو تموز المتجهة إلى شمال غرب أوروبا 35 سنتا إلى خصم قدره 6.15 دولار للبرميل عن برنت.