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جدول-هبوط الفائض التجاري للكويت 77% على أساس سنوي في الربع/1

Thu Jun 9, 2016 4:30pm GMT
 
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9 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات للإدارة المركزية
للإحصاء في الكويت انكماش فائض التجارة الخارجية للبلاد بنسبة 76.6
بالمئة في الربع الأول من 2016 عن مستواه قبل عام ليصل إلى 402
مليون دينار (1.33 مليار دولار) بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز.
    
التجارة الخارجية للكويت    الربع/1    الربع/4    الربع/1
(بالمليون دينار)        2016        2015        2015 
الصادرات            2714        3532        4064
الواردات            2304        2483        2341
الفائض                402        1049        1723
    
التغير السنوي للقيمة بالدينار (%)
الصادرات الاسمية        -33.2        -37.6
الواردات الاسمية        -1.5         7.7
    
    ملحوظة: بيانات أحدث فترة غير نهائية.

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 