بلغاريا تعلق عطاء تشغيل مطار صوفيا بعد شكوى من الخرافي

صوفيا 19 يونيو حزيران (رويترز) - علقت بلغاريا عطاء تشغيل مطار صوفيا بعد أن قدم كونسورتيوم تولى بناء أحد المدارج شكوى بخصوص العملية لدى لجنة حماية المنافسة.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل اليوم الأحد "تقرر تعليق العملية التزاما بالقانون."

ولم يذكر تفاصيل عن الشكوى المقدمة من كونسورتيوم شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده الكويتية وأدماك للمقاولات العامة الإماراتية.

وقال متحدث باسم لجنة حماية المنافسة في بلغاريا إن اللجنة ستنظر في الشكوى خلال الأيام المقبلة.

كانت بلغاريا طرحت عطاء لتشغيل مطار صوفيا لمدة 35 عاما في صفقة من المتوقع أن تدر نحو 1.2 مليار ليفا (692 مليون دولار) على خزائن الدولة. وكان الموعد النهائي لتقديم العروض 20 أكتوبر تشرين الأول.

لكن القانون البلغاري ينص على "تجميد" الإجراءات بشكل مؤقت لحين حل النزاع المتعلق بشركتي الخرافي وأدماك.

وقالت وزارة النقل إن مشغلي مطارات في ميونيخ وفرانكفورت وزوريخ وليون ودبلن ولندن وهيثرو وشركات من قطر وتركيا والصين أبدوا اهتماما مبدئيا بعطاء تشغيل المطار الرئيسي في بلغاريا.

وتأمل الحكومة في ترسية امتياز تشغيل المطار الذي استخدمه أكثر من أربعة ملايين مسافر في 2015 بنهاية السنة واستخدام حصيلة العملية لتطوير شركة السكك الحديدية العامة المثقلة بالديون بي.دي.زد.

وتتولى الدولة تشغيل المطار في الوقت الحالي.