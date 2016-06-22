أدبتيو تسعى لاقتراض 1.65 مليار دولار لتمويل شراء أغلبية أمريكانا

دبي 22 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مصادر مصرفية لرويترز اليوم الأربعاء إن شركة أدبتيو الإماراتية تجري محادثات في مرحلة متقدمة لاقتراض 1.65 مليار دولار لتمويل شراء حصة أغلبية في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) الكويتية.

وتملك أمريكانا امتياز الشرق الأوسط لسلسلة مطاعم (كيه.إف.سي) وبيتزا هت كما تملك علامات تجارية غذائية خاصة بها.

كانت أدبتيو قالت يوم السبت إنها اتفقت على شراء الحصة المملوكة لشركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات -التي تسيطر عليها عائلة الخرافي- في أمريكانا بسعر 2.65 دينار للسهم.