جدول-التضخم في الكويت يتراجع إلى 2.8% في مايو

26 يونيو حزيران (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الأحد البيانات التالية لأسعار المستهلكين في مايو أيار: التضخم (%) مايو 2016 ابريل 2016 مايو 2015 التغير الشهري 0.0 -0.1 0.1 التغير السنوي 2.8 2.9 3.3 ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18بالمئة من سلة الأسعار 2.1 بالمئة عنها قبل عام. قفزت تكاليف الإسكان التي تشكل حوالي 29 بالمئة من نفقات المستهلكين 6.3 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)