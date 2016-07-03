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برقان الكويتي ينشئ برنامج سندات بقيمة 1.5 مليار دولار

Sun Jul 3, 2016 7:44am GMT
 
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الكويت 3 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك برقان الكويتي اليوم الأحد إنه أنشأ برنامج سندات متوسطة الأجل باليورو بقيمة 1.5 مليار دولار.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن البرنامج يسمح له بإصدار سندات دين غير مضمونة من الدرجة الأولى.

وقال البيان إن "سيزود البرنامج بنك برقان بمصدر مستدام ومتنوع للتمويل."

وأشار إلى حصول البرنامج على موافقة البنك المركزي في أيرلندا لإدارج سندات الدين غير المضمونة التي سيجري اصدارها من خلال البرنامج في البورصة هناك.

وأوضح حصول البنك على موافقة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 