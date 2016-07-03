وزير: الكويت تتوقع 9.5 مليار دينار عجزا في ميزانية 2016-2017

من أحمد حجاجي

الكويت 3 يوليو تموز (رويترز) - توقع وزير مالية الكويت أنس الصالح أن يبلغ عجز الميزانية العامة للدولة النفطية 9.5 مليار دينار (31.5 مليار دولار) في ميزانية السنة المالية 2016-2017.

وتأتي هذه التقديرات أقل من تقديرات سابقة كانت أعلنتها الوزارة في يناير كانون الثاني الماضي وقدرها 12.2 مليار دينار.

وتحسنت أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية وهو ما ظهر في التقديرات الجديدة لميزانية 2016 -2017 حيث تم اعتماد النفط فيها بمقدار 35 دولارا للبرميل الواحد مقابل 25 دولارا في تقديرات سابقة.

وقال الوزير أنس الصالح الذي يشغل أيضا موقع وزير النفط بالوكالة في تصريحات في مجلس الأمة وأرسلتها الوزارة في بيان لرويترز إن إيرادات الميزانية لسنة 2016 -2017 ستكون 10.4 مليار دينار منها 8.8 مليار دينار إيرادات نفطية بينما ستبلغ المصروفات 18.9 مليار دينار.

وقدر الوزير حجم استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 1.05 مليار دينار.

وقال الوزير "إن أغلب السيناريوهات المتاحة اليوم تشير إلى أن أسعار النفط سوف تظل ولفترة طويلة قادمة أقل من المستويات اللازمة لتحقيق توازن الميزانية."

واضاف أنه سيتم تمويل العجز في ميزانية السنة المالية 2016/2017 من خلال اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية باستخدام أدوات الدين العام.