مسؤول: الكويت تسعى لطرح سندات بقيمة 3 مليارات دينار في السوق العالمية قبل نهاية 2016

من أحمد حجاجي

الكويت 12 يوليو تموز (رويترز) - قال وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة اليوم الثلاثاء إن الكويت تسعى لطرح سندات بقيمة ثلاثة مليارات دينار في السوق العالمي قبل نهاية عام 2016 لتمويل جزء من عجز الموازنة.

وقال حمادة في مؤتمر صحفي "السندات تستهدف تمويل الميزانية" وإن الكويت ستبدأ في سبتمبر ايلول "التفاوض مع الجهات الخارجية" مع البنوك بشأن طرح السندات في السوق العالمي.

وأضاف "سنأخذ بالاعتبار استيعاب السوق وكلفة الاقتراض قبل طرح السندات سواء محليا أو عالميا."

كان وزير مالية الكويت أنس الصالح توقع في مطلع الشهر الحالي أن يبلغ عجز الميزانية العامة 9.5 مليار دينار (31.5 مليار دولار) في ميزانية السنة المالية 2016-2017.

وقال الصالح إنه سيتم تمويل عجز الموازنة من خلال اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية باستخدام أدوات الدين العام كما سيتم اقتراض ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دينار بالدولار الأمريكي بسندات دين وصكوك من الأسواق العالمية.

من ناحية أخرى قال وكيل وزارة المالية اليوم إن الكويت في حالة ترقب وتدرس تأثير قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي على استثماراتها هناك.

وتابع حمادة قائلا "نتوقع أن تتأثر قيمة استثماراتنا في بريطانيا ولكن التأثير سيكون مؤقتا وليس كبيرا."