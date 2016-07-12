مقدمة 1-وزارة المالية الكويتية توقع عقدا بقيمة 6.9 مليون دينار لتطوير نظم المعلومات

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من أحمد حجاجي

الكويت 12 يوليو تموز (رويترز) - وقعت وزارة المالية الكويتية اليوم الثلاثاء عقدا بقيمة 6.9 مليون دينار مع شركة زاك سوليوشنز وتحالف شركات عالمية لتطوير نظام شامل لنظم المعلومات الجغرافية.

وأوضحت الوزارة في مؤتمر صحفي أن العقد يهدف إلى تحديد وإدارة أملاك الدولة.

وقال جابر الكاظمي رئيس شركة زاك سوليوشنز في كلمة مكتوبة وزعت على الصحفيين إنه من خلال هذا العقد سوف يتم تأسيس قاعدة بيانات جغرافية تتضمن صور أقمار صناعية حديثة للكويت وصور مسح جوي ذات مستويات عالية من الدقة.

وأضاف "سيتم الحصول على بيانات رقمية لتحديد حدود الأراضي المملوكة للدولة وبياناتها التفصيلية التي سيتم تدقيقها من خلال عمليات المسح الأرضي."

وتابع الكاظمي قائلا أنه سيتم دمج هذه المعلومات المجمعة لتكون الركيزة التي سيتم استخدامها من خلال نظام لتفعيل العديد من الخدمات الالكترونية وتنظيم آليات العمل اليومي مثل مصادرة الممتلكات للمنفعة العامة وتأجير الممتلكات لأفراد ومؤسسات وشركات والتصرف في الممتلكات وإدارة ومتابعة أملاك الدولة.