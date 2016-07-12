مقدمة 1-الكويت تسعى لطرح سندات بقيمة 3 مليارات دينار في السوق العالمية قبل نهاية 2016

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من أحمد حجاجي

الكويت 12 يوليو تموز (رويترز) - قال وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة اليوم الثلاثاء إن الكويت تسعى لطرح سندات بقيمة ثلاثة مليارات دينار في السوق العالمي قبل نهاية عام 2016 لتمويل جزء من عجز الموازنة.

وقال حمادة للصحفيين قال "الآن التنسيق جاري مع الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي.. طبعا البنك المركزي بدأ في طرح السندات (المحلية).. أما (الطرح) الدولي أو الخارجي فسيتم من خلال الهيئة العامة للاستثمار."

وقال حمادة "سوف نبدأ في موضوع الطرح والتفاوض في شهر تسعة (سبتمبر أيلول) القادم إن شاء الله.. التفاوض مع الجهات الخارجية لطرح (السندات)."

وبدأ بنك الكويت المركزي إصدار أدوات دين من سندات وتورق وهو أحد صيغ التمويل الإسلامي بمئات الملايين من الدنانير منذ بداية السنة المالية الحالية 2016-2017 لتمويل عجز الميزانية العامة.

وبدأت السنة المالية الحالية في أول أبريل نيسان.

وقال مصدر حكومي كويتي لرويترز في مايو ايار الماضي إن البنوك التقليدية والإسلامية تتقاسم السندات والتورق مناصفة مشيرا إلى أن عملية الإصدار ستستمر "حسب الحاجة" لتمويل الميزانية.