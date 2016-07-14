مقدمة 1-الكويت ترفع سعر شحنات النفط إلى شمال غرب أوروبا في أغسطس

(لإضافة أسعار البيع لآسيا والولايات المتحدة)

14 يوليو تموز (رويترز) - قالت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الخميس إن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لشحناتها من النفط الخام إلى شمال غرب أوروبا إلى سعر برنت للبيع الاجل مخصوما منه 5.75 دولار للبرميل في أغسطس آب مقارنة مع خصم قدره 6.15 دولار للبرميل عن سعر برنت في يوليو تموز.

وتقرر خفض سعر البيع الرسمي للشحنات المتجهة إلى ميناء سيدي كرير المصري المطل على البحر المتوسط إلى سعر برنت مخصوما منه 5.40 دولار للبرميل في أغسطس آب مقارنة مع خصم قدره 5.25 دولار في يوليو تموز.

ولم يطرأ تغيير على سعر الشحنات المتجهة إلى منطقة البحر المتوسط لتستقر عند سعر برنت مخصوما منه 5.70 دولار للبرميل.

وجرى تحديد سعر البيع الرسمي لشحنات الخام الكويتي إلى آسيا عند متوسط خامي عمان ودبي مخصوما منه 1.70 دولار للبرميل بما يقل 20 سنتا عن يوليو تموز.