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جدول-التضخم في الكويت يرتفع إلى 3.1 في يونيو

Mon Jul 25, 2016 8:15am GMT
 
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الكويت 25 يوليو تموز (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية
للإحصاء في الكويت اليوم الإثنين البيانات التالية لأسعار
المستهلكين في يونيو حزيران:
        
التضخم (%)        يونيو 2016    مايو 2016    يونيو 2015
 التغير الشهري       0.7            0.0        0.4
 التغير السنوي       3.1            2.8       3.5
    
    ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من
18بالمئة من سلة الأسعار 1.2 بالمئة عنها قبل عام. قفزت تكاليف
الإسكان التي تشكل حوالي 29 بالمئة من نفقات المستهلكين 7.3
بالمئة.

 (إعداد أحمد حجاجي للنشرة العربية - تحرير نادية  الجويلي)
 