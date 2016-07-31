مقدمة 1-الهند تسعى لإعادة عمالة مسرحة لا تجد قوتها في السعودية

(لإضافة تصريح متحدث باسم وزارة الخارجية)

نيودلهي/دبي 31 يوليو تموز (رويترز) - قالت الهند اليوم الأحد إنها ستوفد وزيرا للسعودية لمحاولة إعادة أكثر من عشرة آلاف عامل لا يستطيعون توفير قوت يومهم بعد تسريحهم من وظائفهم.

ودفعت أسعار النفط المنخفضة الحكومة السعودية لتقليص الإنفاق منذ العام الماضي ما أثر بشدة علي الأوضاع المالية لشركات الإنشاء والتشييد المحلية التي تعتمد على العقود الحكومية.

ونتيجة لذلك وجدت بعض الشركات صعوبة في سداد أجور العمالة الأجنبية واضطرت لتسريح عشرات آلاف العمال مما تركهم دون أي أموال لشراء الطعام ناهيك عن تذاكر السفر.

وقالت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج أمس السبت إن أكثر من عشرة آلاف هندي في السعودية والكويت يعانون من "أزمة غذاء بسبب المصاعب الاقتصادية، وناشدت نحو ثلاثة ملايين هندي يقيمون في السعودية تقديم يد العون لهم.

وكتبت الوزيرة على موقع تويتر أمس "فقد عدد كبير من الهنود وظائفهم في السعودية والكويت. لم يدفع أرباب العمل الأجور وأغلقوا مصانعهم."

ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة العمل السعودية للحصول على تعقيب.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية إن ف.ك. سينغ أحد وزيري الدولة بوزارة الخارجية سيزور السعودية الأسبوع المقبل "لمحاولة إعادة العمال المسرحين".