جدول-تباطؤ نمو الإقراض المصرفي بالكويت في أبريل

الكويت 4 أغسطس آب (رويترز) - نشر بنك الكويت المركزي اليوم الخميس البيانات التالية بشأن المعروض النقدي والإقراض المصرفي في أبريل نيسان. المعروض النقدي (%) أبريل 2016 مارس 2016 أبريل 2015 التغير السنوي (ن1) 0.8 0.6 0.8 التغير السنوي (ن2) 2.0 4.1 5.8 التغير السنوي (ن2-ن1) 2.4 5.4 7.7 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 7.1 7.8 5.0 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 9.297 9.265 8.337التغير السنوي (%) 11.5 8.8 -10.5 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)