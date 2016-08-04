Wed 9 Aug 2017 | 14:44 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

جدول-تباطؤ نمو الإقراض المصرفي بالكويت في أبريل

Thu Aug 4, 2016 2:37pm GMT
 
[-] نص [+] 

الكويت 4 أغسطس آب (رويترز) - نشر بنك الكويت المركزي اليوم
الخميس البيانات التالية بشأن المعروض النقدي والإقراض المصرفي في
أبريل نيسان.
    
 المعروض النقدي (%)        أبريل 2016    مارس 2016    أبريل 2015
 التغير السنوي (ن1)           0.8          0.6           0.8
 التغير السنوي (ن2)           2.0           4.1           5.8
 التغير السنوي (ن2-ن1)       2.4           5.4           7.7
 مطالبات البنوك على
 القطاع الخاص               7.1           7.8           5.0
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار           9.297       9.265       8.337التغير
السنوي (%)            11.5         8.8       -10.5
    
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. 

 (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
 