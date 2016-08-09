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نفط الكويت: تسرب نفطي أثناء عمليات حفر في حقل الأحمدي

Tue Aug 9, 2016 10:39am GMT
 
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الكويت 9 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة نفط الكويت في بيان اليوم الثلاثاء إن تسربا نفطيا حدث أثناء عمليات حفر في حقل الأحمدي وإن الفرق المعنية تتعامل مع الحادث.

ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم الشركة بالوكالة عماد سلطان نائب الرئيس التنفيذي قوله إن التسرب النفطي حدث "في برج الحفر ‭BWD 133‬ في حقل الأحمدي وذلك أثناء عمليات الحفر."

وأضاف "الفرق المعنية في شركة نفط الكويت متواجدة حاليا في الموقع وتتعامل مع الحادث حسب الإجراءات المتبعة."

(تغطية أحمد حجاجي في الكويت - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 