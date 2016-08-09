مقدمة 1-الكويت توقع صفقة مع إيرباص لشراء 30 طائرة هليكوبتر

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باريس 9 أغسطس آب (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الفرنسية إن القوات المسلحة الكويتية تعاقدت مع مجموعة إيرباص على شراء 30 طائرة هليكوبتر من طراز كاراكال بقيمة تفوق مليار يورو (1.1 مليار دولار).

ووقعت الصفقة اليوم الثلاثاء في إطار عقود دفاعية فرنسية قيمتها 2.5 مليار يورو أعلنت الكويت عنها العام الماضي.

وذكرت الوزارة الفرنسية أن الجيش الكويتي والحرس الوطني سيحصلون على طائرات هليكوبتر للنقل التكتيكي طراز اتش225ام التي يمكن للواحدة منها حمل 28 جنديا إلى جانب أفراد الطاقم على أن يبدأ التسليم مطلع عام 2019.

وأكدت شركة إيرباص الصفقة في بيان.

وتحتاج وحدة صناعة طائرات الهليكوبتر في إيرباص للصفقة الكويتية بشدة نظرا لتضررها بسبب ضعف الطلب من قطاع النفط والغاز.

كما تضررت الوحدة أيضا في أعقاب حادث تحطم الطائرة اتش225 سوبر بوما وهي النسخة المدنية من هذا الطراز في أبريل نيسان. وذكر التقرير المبدئي للحادث أن السبب هو ضعف معدن صندوق التروس.