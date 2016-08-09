موجز لأهم الأنباء الساعة 1300 بتوقيت جرينتش

جنيف 9 أغسطس آب (رويترز) - دعت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إلى وقف عاجل لإطلاق النار في حلب حيث قالت إن مليونين من سكان المدينة السورية يعيشون دون ماء ولا كهرباء بعدما أصابت هجمات البنية التحتية المدنية الأسبوع الماضي.

القدس - اتهمت إسرائيل حركة حماس اليوم الثلاثاء بالاستيلاء على جانب من أموال الأمم المتحدة المخصصة لمساعدة المدنيين الفلسطينيين وهذا هو ثاني اتهام من جانبها هذا الشهر للحركة التي تدير قطاع غزة بالاستيلاء على أموال دولية مخصصة للإغاثة في القطاع.

بيروت - سلمت الولايات المتحدة الجيش اللبناني 50 عربة مدرعة و40 قطعة مدفعية و50 قاذفا للقنابل اليوم الثلاثاء في إطار جهودها لتقويته في مواجهة خطر الجماعات المتشددة في سوريا المجاورة.

عدن - قال سكان إن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية نفذ ضربات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الثلاثاء للمرة الأولى في خمسة شهور بعد انهيار محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في مطلع الأسبوع.

باريس - قالت وزارة الدفاع الفرنسية إن القوات المسلحة الكويتية تعاقدت مع مجموعة إيرباص على شراء 30 طائرة هليكوبتر من طراز كاراكال بقيمة تفوق مليار يورو (1.1 مليار دولار).