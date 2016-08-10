نفط الكويت: إيقاف تسرب نفطي في برج حفر بحقل الأحمدي
الرياض 10 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة نفط الكويت في بيان اليوم الأربعاء إنه تمت السيطرة على التسرب النفطي الذي وقع أمس في برج حفر في حقل الأحمدي وجرى إيقاف التسرب دون أي تأثير على الإنتاج.
كانت الشركة قالت أمس إن تسربا نفطيا حدث أثناء عمليات في برج الحفر BWD 133 في حقل الأحمدي وإن الفرق المعنية تتعامل مع الحادث.
ونقل بيان اليوم عن المتحدث الرسمي باسم الشركة بالوكالة عماد سلطان نائب الرئيس التنفيذي قوله "تمت السيطرة وايقاف التسرب النفطي الذي وقع في برج حفر BWD 133 في حقل الأحمدي...الحادث لم يسفر عن حدوث أي إصابات بشرية ولم يؤثر على سير الإنتاج." (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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