مصادر: الكويت تخفض سعر بيع الخام إلى آسيا في سبتمبر لأدنى مستوى في 4 أشهر

سنغافورة 11 أغسطس آب (رويترز) - قالت مصادر بقطاع النفط اليوم الخميس إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لشحنات النفط الخام إلى المشترين في آسيا في سبتمبر أيلول عند متوسط سعر خامي عمان ودبي مخصوما منه 2.65 دولار للبرميل وهو أدنى سعر في أربعة أشهر.