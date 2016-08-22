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جدول-تباطؤ نمو الإقراض المصرفي بالكويت في مايو إلى 6.5%

Mon Aug 22, 2016 11:59am GMT
 
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الكويت 22 أغسطس آب (رويترز) - نشر بنك الكويت المركزي اليوم
الاثنين البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي في مايو
أيار:
    
 المعروض النقدي (%)        مايو 2016    أبريل 2016      مايو
2015
 التغير السنوي (ن1)           -0.7          0.8        1.5 
 التغير السنوي (ن2)           2.0           2.0              5.0
 التغير السنوي (ن2-ن1)       2.9          2.4           6.3     
    
 مطالبات البنوك على
 القطاع الخاص              6.5           7.1           4.6      
    
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار        9.413          9.297       9.124   التغير
السنوي (%)            3.2           11.5          -10.0
    
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. 

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 