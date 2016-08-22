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موديز: دول الخليج ستظل تحت ضغط خلال فترة تقلبات أسعار النفط

Mon Aug 22, 2016 1:09pm GMT
 
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22 أغسطس آب (رويترز) - وكالة موديز للتصنيف الائتماني:

* تقول دول مجلس التعاون الخليجي ستظل تحت ضغط خلال فترة تقلبات أسعار النفط.

* تتوقع بقاء أسعار النفط منخفضة وتحركها في نطاق 40-60 دولارا للبرميل على المدى المتوسط.

* تقول دول الكويت وقطر وسلطنة عمان ستكون أكبر المستفيدين من ارتفاع أسعار النفط في الأمد القريب.

* تقول الأوضاع الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي ستظل تحت ضغط رغم توقعات بارتفاع النفط عن التقديرات في الأمد القريب.

* تتوقع حاليا عجزا نسبته ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي للكويت و5.5 بالمئة لقطر و15.1 بالمئة لسلطنة عمان في 2016.

* تتوقع استمرار التحديات الاقتصادية والمالية والخارجية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 