صحيفة: الكويت توسع مستودعا نفطيا بكلفة 66 مليون دينار

الكويت 23 أغسطس آب (رويترز) - قالت صحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم الثلاثاء إن الكويت عضو منظمة أوبك تقوم حاليا بتوسعة وتحديث مستودع المنتجات البترولية في الأحمدي بكلفة تبلغ 66 مليون دينار (219.2‭‭ ‬‬مليون دولار).

ونقلت الجريدة عن مدير دائرة المشاريع في شركة البترول الوطنية فالح الحربي قوله إن المشروع بدأ تنفيذه في أكتوبر تشرين الأول 2014 ومن المقرر الانتهاء منه في سبتمبر أيلول 2017.

وأوضح أن المشروع يهدف لزيادة السعة التخزينية للمستودع من 54.4 ألف متر مكعب حاليا إلى 221.5 ألف متر مكعب من خلال بناء 11 خزانا جديدا إلى جانب سبعة خزانات موجودة بالفعل.

كما يتضمن المشروع إنشاء خمس جزر جديدة لتعبئة المنتجات البترولية ليرتفع عددها إلى 11 جزيرة إضافة إلى بعض الخدمات المساندة.

ومن المقرر أن يخدم مستودع الأحمدي المنطقة الجغرافية الجنوبية من الكويت مع إمكانية تغطية المناطق الأخرى في الحالات الضرورية. وحاليا يضم المستودع منتجات وقود السيارات والديزل وستتم إضافة الكيروسين بعد الانتهاء من المشروع.