وزير النفط الكويتي بالوكالة يتوقع تعافي سوق الخام في الربع/4

الكويت 5 سبتمبر أيلول (رويترز) - توقع وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين تعافي سوق النفط في الربع الرابع من العام الحالي.

ورحب الوزير الكويتي بالحوار السعودي الروسي في اجتماعات قمة العشرين بالصين قائلا إن "الكويت تدعم أيضا نتائج هذه المشاورات من أجل تحقيق التوازن بالأسواق." (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)