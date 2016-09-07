فيتنام تخطط لطرح مصفاة دونج كوات للاكتتاب العام بحلول يونيو 2017

هانوي 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال رئيس الشركة المشغلة لمصفاة دونج كوات الفيتنامية اليوم الأربعاء إن فيتنام تسعى لخصخصة المصفاة البالغة قيمتها ثلاثة مليارات دولار بحلول يونيو حزيران 2017 إذ تبدي شركات طاقة من روسيا وتايلاند والكويت اهتمامها بالحصول على حصة استراتيجية فيها.

وتسعى فيتنام لتسريع وتيرة بيع حصص في شركات حكومية بما في ذلك الطرح الأولي العام للشركة التى تدير مصفاة النفط الوحيدة في البلاد والتى تلبي نحو 30 بالمئة من الطلب المحلي على المنتجات النفطية منذ بدأت العمل في 2011.

وقال تران نجوك نجوين الرئيس التنفيذى لشركة بينه سون للتكرير والبتروكيماويات المملوكة للحكومة لرويترز "لم نحدد حجم ما سيتم بيعه في الطرح الأولي لأن هذا سيعتمد على حالة السوق".

غير أنه أضاف أن مستثمرا استراتيجيا قد يشتري ما يصل إلى 49 بالمئة في بينه سون.

وذكر أن الحكومة وضعت جدولا زمنيا للطرح الأولي المحلي ليتم الانتهاء منه بحلول 30 يونيو حزيران القادم.

ويبلغ رأس المال المصرح به لشركة بينه سون التابعة لمجموعة بتروفيتنام النفطية الحكومية 35 تريليون دونج (1.57 مليار دولار).

وقال نجوين إن روسنفت أكبر منتج للنفط في روسيا وجازبروم وشركة بي.تي.تي أكبر شركة للطاقة في تايلاند ومؤسسة البترول الكويتية عبروا عن رغبتهم في شراء حصص في دونج كوات.

وقال نجوين الذى تولى منصبه في أكتوبر تشرين الأول الماضى "لم نختر مستثمرا استراتيجيا بعد. نحتاج لشريك يمكنه ضمان إمدادت النفط الخام لمدة 50 إلى 100 عام".