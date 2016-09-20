مقدمة 1-الكويتية الأوروبية تستحوذ على حصة 23% في دبليو.إتش أيرلاند

(لإضافة تفاصيل واقتباسات) 20 سبتمبر أيلول (رويترز) - أعلنت المجموعة الكويتية الأوروبية القابضة اليوم الثلاثاء أنها استحوذت على حصة نسبتها 23.1 بالمئة في دبليو.إتش أيرلاند جروب البريطانية للخدمات المالية مقابل 8.45 مليون جنيه استرليني (11.03 مليون دولار) للمساعدة في خدمة عملاء الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وبريطانيا. وقالت المجموعة الكويتية الأوروبية القابضة وهي شركة استثمار تركز على العقارات والخدمات الصحية والأنشطة الترفيهية إن نموذج عمل دبليو.إتش أيرلاند جروب واستراتيجيتها "متكاملان إلى حد كبير" مع الخدمات المالية التي تقدمها شركتين ضمن المجموعة وهما أرميلا كابيتال والفوز للاستثمار. وقالت المجموعة في بيان "إن هذه الشراكة سوف تسمح للشركات بتقدم خدمات الحوكمة واستشارات أسواق رأس المال وخدمات زيادة رؤوس الأموال لعملائها." وأوضح البيان أن الرئيس التنفيذي للمجموعة الكويتية الأوروبية القابضة همفري بيرسي سيصبح ممثلها في مجلس إدارة دبليو.إتش أيرلاند مبينة أن القرار يخضع لموافقة الجهات التنظيمية. وقال بيرسي إن "مكونا مهما من استراتيجية المجموعة الكويتية الأوروبية القابضة هو بناء قسم للخدمات المالية يمكنه أن يتطور ليصبح جسرا بين المستثمرين في الكويت وأماكن أخرى في الشرق الأوسط والأسواق المالية في أوروبا وخاصة لندن." وقال الرئيس التنفيذي ريتشارد جلينجبيك إن المجموعة الكويتية الأوروبية القابضة لديها خطة محفزة للنمو في شركات الخدمات المالية القائمة في دول الخليج والمملكة المتحدة. وقال إن المجموعة الكويتية الأوروبية تتوقع أن تكون دبليو.إتش أيرلاند قادرة على المساعدة في دعم هذا النمو. (الدولار = 0.7659 جنيه استرليني) (إعداد أحمد حجاجي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)