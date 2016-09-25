كيبكو الكويتية تعلن بدء تنفيذ مشروع عقاري بقيمة 2-2.5 مليار دولار

الكويت 25 سبتمبر أيلول (رويترز) - أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) اليوم الأحد بدء تنفيذ مشروع عقاري تكلفته بين ملياري دولار و2.5 مليار ستمول الشركة نصفه والنصف الآخر عن طريق البنوك.

لكن فيصل العيار نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) قال لرويترز إن بنك برقان التابع لكيبكو هو أحد البنوك الرئيسية التي يتوقع أن تمول المشروع وإن عددا من البنوك سيشارك في التمويل.