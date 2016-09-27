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جدول-التضخم في الكويت يتراجع إلى 2.9% في أغسطس

Tue Sep 27, 2016 9:02am GMT
 
[-] نص [+] 

الكويت 27 سبتمبر أيلول (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية
للإحصاء في الكويت اليوم الثلاثاء البيانات التالية لأسعار
المستهلكين في أغسطس آب:
        
التضخم (%)        أغسطس 2016    يوليو 2016    أغسطس 2015
 التغير الشهري       0.1            0.1       0.3
 التغير السنوي       2.9            3.1       3.8
    
    ملحوظة: هبطت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18
بالمئة من سلة الأسعار بنسبة 0.2 بالمئة عنها قبل عام. وقفزت
تكاليف الإسكان التي تشكل حوالي 29 بالمئة من نفقات المستهلكين
بنسبة 7.3 بالمئة.

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 