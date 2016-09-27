مقدمة 1-مقابلة-رئيس بنك بوبيان الكويتي: نعتزم زيادة رأس المال أو إصدار صكوك بحلول 2020

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من أحمد حجاجي

الكويت 27 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال عادل الماجد الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان الكويتي اليوم الثلاثاء أن البنك يعتزم إما زيادة رأسماله أو إصدار صكوك بقيمة 250 مليون دولار بحلول عام 2020.

وقال الماجد في مقابلة مع رويترز "بالطريقة التي ننمو بها سوف نحتاج أن نزيد (التمويل).. إما أن نزيد رأس المال أو نتوسع بالاقتراض. "

وأوضح أنه بحلول عام 2020 " سوف نقرر ما الذي في صالح المساهمين إما أنه نحن نزيد رأسمالنا أو طرح صكوك أخرى."

وحول طرح الصكوك ومقدارها قال "سيكون نفس الرقم" الذي تم طرح الصكوك السابقة به وقدره 250 مليون دولار.

وأتم بنك بوبيان الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في مايو أيار الماضي إصدار صكوك لتعزيز رأس المال بقيمة 250 مليون دولار وأدرج هذه الصكوك في بورصتي ايرلندا وناسداك دبي.

وأعلن البنك في حينها أن تغطية الصكوك تجاوزت خمسة أضعاف المبلغ المطلوب وبلغت 1.3 مليار دولار وذلك خلال فترة تسويق لم تتجاوز الاسبوعين.