مواقع صحف: المحكمة الإدارية تلغي قرار الحكومة الكويتية برفع أسعار البنزين

وقد أعلنت الحكومة الكويتية أول أغسطس آب رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 80 بالمئة اعتبارا من أول سبتمبر أيلول في خطوة وصفت بأنها "غير شعبية" من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)