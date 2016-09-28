كونا: الكويت تنجز 65% من مشروع الوقود البيئي

الكويت 28 سبتمبر أيلول (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن مسؤول حكومي اليوم الاربعاء أنه تم انجاز 65 بالمئة من مشروع الوقود البيئي الذي يهدف لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الاحمدي الكويتية أحمد الجيماز "المشروع ستكون له عوائد اقتصادية كبيرة من خلال القدرة التسويقية للوقود البيئي في منطقة الاتحاد الأوروبي وامريكا".

وأضاف الجيماز أن الكويت تعتزم إغلاق مصفاة الشعيبة أقدم مصافي الكويت في ابريل نيسان المقبل وضمها إلى مصفاة ميناء عبدالله والعمل على استغلال حاضنة الخزانات فيها ورصيف التصدير.