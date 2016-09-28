مقدمة 1-الكويت: لا نية لخفض الأجور والمرتبات الحكومية

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الكويت 28 سبتمبر أيلول (رويترز) - أكدت وزارة المالية الكويتية اليوم الأربعاء أنه لا نية لخفض رواتب وأجور العاملين في الحكومة.

وقال خالد الربيعان المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه "ليس هناك أية نية لدى الحكومة لمراجعة أو تقليص منظومة الحوافز والأجور بالنسبة لموظفي الدولة الحاليين."

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء الاثنين عددا من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تأخدها المملكة لتقليص الإنفاق.

ويسود قلق بين المواطنين الكويتيين الذين يعمل أكثر من تسعين بالمئة من قوتهم العاملة في وظائف حكومية من إقدام حكومتهم على خطوات مماثلة تمس بأجورهم ورواتبهم أو تقليص مزاياهم الوظيفية في إطار الخطط التقشفية التي تتبناها لمواجهة الهبوط الكبير في أسعار النفط.

وأعلنت الحكومة في أكثر من مناسبة عما سمي بمشروع البديل الاستراتيجي الذي يهدف إلى إجراء ما يوصف بالإصلاحات لهيكل الرواتب والأجور في الوظائف الحكومية وهو ما ترفضه قطاعات مهمة في الكويت ومنها نقابات القطاع النفطي.

وقال الربيعان في بيانه اليوم إن مراجعة منظومة الأجور وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي والمالي تهدف إلى تحقيق التوازن في أجور المهن والوظائف المتماثلة من خلال زيادة الأجور الأدنى وفقا لما سيتم اعتماده في البديل الاستراتيجي للرواتب.

وأضاف أن "أي مراجعة لسلم الرواتب ستتعلق بمن سيتم توظيفهم بعد اعتماد البديل الاستراتيجي."

وأكد الربيعان أن إعادة النظر في منظومة الحوافز والأجور "تحقق العدالة والمساواة في توزيعها من خلال رفع أجور من تقل أجورهم عن نظرائهم العاملين بنفس الوظائف وأن الأجور الحالية تشكل حقوقا مكتسبة ولا نية لدى الدولة لخفضها."