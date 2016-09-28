فيتش: انخفاض النفط يضعف الدعم الحكومي ومناخ التشغيل لبنوك الخليج
28 سبتمبر أيلول (رويترز) - وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية عن بنوك مجلس التعاون الخليجي:
* انخفاض أسعار النفط يضعف الدعم الحكومي ومناخ التشغيل لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي.
* معدلات أداء البنوك في قطر والإمارات والسعودية تعكس مناخا تشغيليا أكثر حيوية مع تنامي فرص الإقراض.
* النمو في قطر أعلى بوضوح من باقي نظيراتها في مجلس التعاون الخليجي نظرا لاستمرار قوة الإنفاق الحكومي.
* البنوك السعودية لا تزال الأقل اعتمادا على تمويل السوق.
* البحرين تفتقر للتحفيز الاقتصادي. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
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