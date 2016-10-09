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جدول-هبوط الفائض التجاري للكويت 50% على أساس سنوي في الربع/2

Sun Oct 9, 2016 10:42am GMT
 
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9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات للإدارة
المركزية للإحصاء في الكويت انكماش فائض التجارة الخارجية للبلاد
بنسبة 50 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام إلى 1.20
مليار دينار (3.97 مليار دولار) بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز.
    
التجارة الخارجية للكويت    الربع/2    الربع/1    الربع/2
(بالمليون دينار)        2016        2016        2015 
الصادرات            3559        2711        4795
الواردات            2360        2294        2390
الفائض                1199        417        2404
    
التغير السنوي للقيمة بالدينار (%)
الصادرات الاسمية        -25.8        -32.4
الواردات الاسمية        -1.3         0.9
    
    ملحوظة: بيانات أحدث فترة غير نهائية والبيانات السابقة معدلة
تعديلا طفيفا.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 