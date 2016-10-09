جدول-هبوط الفائض التجاري للكويت 50% على أساس سنوي في الربع/2

9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت انكماش فائض التجارة الخارجية للبلاد بنسبة 50 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام إلى 1.20 مليار دينار (3.97 مليار دولار) بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز. التجارة الخارجية للكويت الربع/2 الربع/1 الربع/2 (بالمليون دينار) 2016 2016 2015 الصادرات 3559 2711 4795 الواردات 2360 2294 2390 الفائض 1199 417 2404 التغير السنوي للقيمة بالدينار (%) الصادرات الاسمية -25.8 -32.4 الواردات الاسمية -1.3 0.9 ملحوظة: بيانات أحدث فترة غير نهائية والبيانات السابقة معدلة تعديلا طفيفا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)