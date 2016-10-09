مصرفيون: الكويت ترجيء إصدار سندات بقيمة 10 مليار دولار إلى 2017

من ديفيد باربوشيا وتوم ارنولد

دبي 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مصرفيون مطلعون إن الكويت أجلت إصدار سندات سيادية تصل قيمتها إلى 10 مليار دولار إلى العام المقبل بعد أن رأت أنها ليست في عجلة من أمرها للحصول على أموال من الخارج.

وأعلنت الكويت في يوليو تموز الماضي أنها تسعى لطرح سندات تقليدية وإسلامية بقيمة 10 مليارات دولار في السوق العالمي قبل نهاية عام 2016 لتمويل جزء من عجز الموازنة في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس 2017.

وقال مسؤول بعد ذلك إنه يجري بحث إطار زمني للإصدار يتراوح بين سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول 2016 .