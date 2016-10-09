مقدمة 1-مصرفيون: الكويت ترجئ بيع سندات بعشرة مليارات دولار إلى 2017

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من ديفيد باربوشيا وتوم أرنولد

دبي 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مصرفيون مطلعون إن الكويت أجلت إصدار سندات سيادية تصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار إلى العام المقبل بعد أن رأت أنها ليست في عجلة من أمرها للحصول على أموال من الخارج.

كانت الكويت أعلنت في يوليو تموز الماضي أنها تسعى لطرح سندات تقليدية وإسلامية بعشرة مليارات دولار في السوق العالمية قبل نهاية 2016 لتمويل جزء من عجز الموازنة في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس آذار 2017.

وقال مسؤول بعد ذلك إنه يجري بحث إطار زمني للإصدار بين سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول 2016.

لكن أحد المصرفيين قال لرويترز إن الحكومة لم ترسل بعد للبنوك طلبات لتقديم مقترحات ترتيب الإصدار حيث أن بيع هذه السندات يحتاج لموافقة رسمية من وزارة المالية موضحا أن هذا يعني بالضرورة أن هذه العملية ستجري في 2017.

وقالت ديما جردانة الرئيس الإقليمي للبحوث الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد إن الحكومة لم تكلف البنوك بالمضي قدما في أمر السندات وهو ما يشير إلى أنهم يستهدفون إصدارا لاحقا على الإصدار السعودي أي أن الربع الأول من 2017 سيكون موعدا مرجحا للإصدار الكويتي.

ولم ترد وزارة المالية على اتصال هاتفي للتعليق.

وتستعد السعودية لإصدار أول سندات سيادية دولية الشهر الجاري لجمع عشرة مليارات دولار أو أكثر لكن بعض المصرفيين الخليجيين قالوا إن الإصدار ربما يتأجل لمنح المستثمرين وقتا لاستيعاب الأنباء المتعلقة بتداعيات تصويت الكونجرس لصالح السماح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول بمقاضاة السعودية.

وقال مصرفيون إن الكويت ربما تشجعت على تأجيل إصدار سنداتها الدولية لإفساح الطريق أمام إصدار السعودية التي تسعى جاهدة لتمويل عجز ميزانيتها.