مقدمة 1-استقرار إنتاج الخام السعودي في سبتمبر وسط حديث الاتفاق

(لإضافة إنتاج الكويت والإمارات وخلفية)

من رانيا الجمل

اسطنبول 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - استقر إنتاج النفط الخام السعودي في سبتمبر أيلول ليظل عند مستويات مرتفعة في مؤشر على أن أكبر منتج في أوبك يواصل تلبية الطلب المتنامي في الداخل والخارج.

وتفيد أرقام رسمية مقدمة إلى أوبك أن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ضخ 10.65 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول ارتفاعا من 10.63 مليون برميل يوميا في أغسطس آب.

وأعلنت الكويت أن إنتاجها النفطي في سبتمبر أيلول بلغ 2.97 مليون برميل يوميا مقارنة مع 2.98 في أغسطس آب في حين ضخت الإمارات العربية المتحدة 3.18 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول من 3.15 في أغسطس آب حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول اتفقت في 28 سبتمبر أيلول على خفض الإنتاج إلى ما بين 32.50 مليون برميل يوميا و33 مليون برميل يوميا في أول خفض لإنتاجها منذ الأزمة المالية لعام 2008.

وتجري المنظمة محادثات مع كبار المنتجين غير الأعضاء فيها لكسب دعمهم لاتفاق عالمي على كبح الإمدادات من أجل تحقيق التوازن بالسوق.