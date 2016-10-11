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الكويت تخفض سعر البيع الرسمي للخام إلى شمال غرب أوروبا

Tue Oct 11, 2016 8:12pm GMT
 
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نيويورك 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت قائمة أسعار من مصادر تجارية اليوم الثلاثاء أن مؤسسة البترول الكويتية خفضت أسعار البيع الرسمية لخامها إلى شمال غرب أوروبا لشهر نوفمبر تشرين الثاني 35 سنتا للبرميل إلى ما يقل ستة دولارات للبرميل عن برنت تسليم ظهر السفينة (فوب).

وتقرر رفع سعر البيع الرسمي لشحنات نوفمبر المتجهة إلى حوض المتوسط خمسة سنتات عن أكتوبر تشرين الأول إلى ما يقل 5.60 دولار للبرميل عن برنت فوب. وخفضت الكويت سعر البيع الرسمي للشحنات المتجهة إلى ميناء سيدي كرير المصري 15 سنتا للبرميل إلى ما يقل 5.45 دولار للبرميل عن برنت فوب.

وبلغ سعر البيع الرسمي للخام إلى الولايات المتحدة في نوفمبر ما يقل 40 سنتا عن الخام العربي المتوسط أي بزيادة خمسة سنتات للبرميل عن أكتوبر. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 