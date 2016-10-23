مقدمة 1-السعودية تدعو روسيا لحضور محادثات نفط خليجية

من رانيا الجمل وريم شمس الدين

الرياض 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الأحد إنه وجه الدعوة إلى نظيره الروسي ألكسندر نوفاك لحضور اجتماع وزراء النفط الخليجيين في الرياض وذلك في إطار جهود التعاون مع المنتجين غير الأعضاء في أوبك لجلب الاستقرار إلى سوق النفط.

وقال الفالح خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي الست إن روسيا من أكبر منتجي النفط في العالم ومن الأطراف الأكثر تأثيرا على استقرار سوق الخام.

وأضاف أن نوفاك رحب بالدعوة كمؤشر واضح على الرغبة الصادقة لمواصلة التعاون والتنسيق مع منتجي النفط ومصدريه من أجل مزيد من الاستقرار في السوق.

كان نوفاك قال يوم الجمعة إنه سيحمل معه "بعض" المقترحات إلى اجتماع الرياض.

وفي الشهر الماضي في الجزائر اتفقت أوبك على تخفبضات محدودة لإنتاج الخام مستهدفة تقليص الإنتاج النفطي لنطاق بين 32.50 و33 مليون برميل يوميا.

ووصف الفالح اجتماع الشهر الماضي بأنه كان ناجحا في تعزيز التعاون بين المنتجين والمستهلكين كما شهد محادثات مهمة بين الخبراء من الدول الأعضاء في أوبك ومن خارجها بشأن أسواق النفط.