جدول-التضخم في الكويت يقفز إلى 3.8% في سبتمبر

الكويت 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت البيانات التالية لأسعار المستهلكين في سبتمبر أيلول: التضخم (%) سبتمبر 2016 أغسطس 2016 سبتمبر 2015 التغير الشهري 1.0 0.1 0.1 التغير السنوي 3.8 2.9 3.1 ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18 بالمئة من سلة الأسعار بنسبة 0.8 بالمئة عنها قبل عام. وقفزت تكاليف الإسكان التي تشكل حوالي 29 بالمئة من نفقات المستهلكين بنسبة 7.4 بالمئة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)