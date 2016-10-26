مصادر مصرفية تتوقع أن تطرح ايكويت للبتروكيماويات سندات دولارية اليوم
دبي 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مصادر مصرفية لرويترز إن من المتوقع أن تطرح شركة ايكويت للبتروكيماويات سندات دولارية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
ولم تستجب الشركة لطلب التعليق.
وايكويت ملكية مشتركة لشركة داو كيميكال وشركة الصناعات البتروكيماوية الكويتية.
وحصلت الشركة على قرض مجمع بقيمة 5 مليارات دولار في يونيو حزيران وحصلت في 2015 على قرض تجسيري بقيمة ستة مليارات دولار للاستحواذ على شركة إم.إي جلوبال من داو كيميكال وشركة الصناعات البتروكيماوية.
وسيكون هذا أول إصدار تقليدي لسندات دولاري في دول مجلس التعاون الخليجي منذ أن جمعت السعودية 17.5 مليار دولار عبر إصدار عملاق من السندات الأسبوع الماضي. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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