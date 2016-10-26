مقدمة 1-ايكويت الكويتية تحدد السعر الاسترشادي لسندات دولارية تطرحها الخميس

(لإضافة تفاصيل)

دبي 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبين أن شركة ايكويت للبتروكيماويات الكويتية حددت السعر الاسترشادي المبدئي لإصدار سندات دولارية من شريحتين من المتوقع بيعها يوم الخميس.

ودخل السعر الاسترشادي المبدئي الذي حددته الشركة للسندات لأجل خمس سنوات في الحدود الدنيا لنطاق 200 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة في حين دخل السعر الاسترشادي للسندات أجل عشر سنوات في المستويات العليا للنطاق ذاته وصولا إلى 300 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وستكون الشريحتان -اللتان تمت هيكلتهما على نحو يسمح لمستثمرين من الولايات المتحدة بشراء تلك السندات- دون المستوى القياسي الذي جرت العادة على أن يكون فوق 500 مليون دولار في حين ما زالت الشركة تقيم احتمالات إضافة شريحة أجلها 30 عاما بحسب الوثيقة.

ويرتب الإصدار كل من سيتي وبنك جيه.بي مورجان وشركة الوطني للاستثمار بالإضافة إلى بانكا آي.إم.آي وميزوهو سيكيوريتيز وإم.يو.إف.جي وإس.إم.بي.سي نيكو.