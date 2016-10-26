مقدمة 1-الكويت تبدأ تشغيل أول محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء

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من أحمد حجاجي

أم قدير (الكويت) 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - بدأت الكويت اليوم الأربعاء تشغيل أول محطة تعمل بالطاقة الشمسية في حقل أم قدير النفطي التابع لشركة نفط الكويت حيث ستقوم المحطة الجديدة بتزويد الحقل بحاجاته من الكهرباء.

وقال أحمد العيدان نائب الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت للحفر والتكنولوجيا إن المشروع الذي يسمى "سدرة 500" ويقع في أم قدير بغرب الكويت هو أول مشروع كبير لاستغلال الطاقة الشمسية في البلاد.

وأضاف أن هذا المشروع يعمل على توليد 10 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية ويمثل الخطوة الأولى في السعي لتحقيق رؤية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في توليد 15 بالمئة من طلب الكويت على الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة والتكنولوجيات المستدامة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقال إنه من خلال تنفيذ هذا المشروع فإن شركة نفط الكويت "تبعث برسالة الى العالم أجمع بأنها ملتزمة بشدة بحماية البيئة والحد من انبعاثات الكربون من أجل خير الإنسانية."

وهذا هو أول مشروع لشركة نفط الكويت مسجل مع "آلية التنمية النظيفة" في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وقال العيدان إن المشروع "سوف يخفض الى حد كبير انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يعادل زراعة 500 ألف شجرة وبالإضافة إلى ذلك سيوفر هذا المشروع على الشركة ما يصل الى 500 ألف برميل من النفط على مدى 20 عاما."

من جانبه قال جمال جعفر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت في تصريحات للصحفيين إن إنتاج المحطة الجديدة سيكون 10 ميجاوات مبينا أن 5 ميجاوات منها ستذهب لشبكة الكهرباء الحكومية والخمسة الباقية ستستخدمها شركة نفط الكويت.

ويهدف المشروع الذي تم بالتعاون مع شركة اسبانية أيضا إلى تدريب الكوادر الكويتية على التعامل مع الطاقة الشمسية ونقل التكنولوجيا للكويت.