مرتبون: ايكويت تحدد السعر الاسترشادي النهائي لسندات لأجل 5 و10 سنوات

دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت وثيقة من بنوك مرتبة لإصدار سندات لشركة ايكويت للبتروكيماويات الكويتية أن الشركة حددت السعر الاسترشادي النهائي للإصدار المتوقع تسعيره في وقت لاحق اليوم الخميس لكنها لن تعرض شريحة أجلها 30 عاما اقترحت قبل يوم.

وجرى تحديد السعر الاسترشادي للإصدار المكون من شريحتين في حدود 212.5 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة للشريحة البالغ أجلها خمس سنوات وفي حدود 287.5 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة للشريحة البالغ أجلها عشر سنوات.

وتجاوز حجم الطلب على إصدار ايكويت -وهي مشروع مشترك بين داو كيميكال وشركة الصناعات البتروكيماوية الكويتية- ملياري دولار بحسب الوثيقة.

وقررت الشركة عدم بيع سندات أجلها 30 عاما ضمن الإصدر وهو خيار كانت تنظر فيه أمس الأربعاء عندما أعلنت السعر الاسترشادي المبدئي لإصدار السندات. ولم يوضح بيان اليوم الخميس أسباب القرار.