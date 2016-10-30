جدول-المعروض النقدي الكويتي يظهر انتعاش نمو الإقراض في أغسطس

الكويت 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - نشر بنك الكويت المركزي اليوم الخميس البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي عن شهر أغسطس آب: المعروض النقدي (%) أغسطس 2016 يوليو 2016 أغسطس 2015 التغير السنوي (ن1) 1.8 -2.2 0.1 التغير السنوي (ن2) 2.8 0.9 3.4 التغير السنوي (ن2-ن1) 3.1 2.1 4.7 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 8.1 7.4 4.3 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 7.72 8.10 8.21 التغير السنوي (%) -6.0 -9.1 -12.2 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد أحمد حجاجي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)